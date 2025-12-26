Près de 2400 vols annulés à Brussels Airport en raison des grèves cette année : quelque 330.000 voyageurs ont été impactés

Les grèves à Brussels Airport ont entrainé l’annulation de 2.395 vols au cours de l’année écoulée, selon des chiffres communiqués par le député Kjell Vander Elst (Open VLd) jeudi. D’après ces mêmes chiffres, quelque 330.000 voyageurs ont été impactés par ces journées d’action.

Sept jours de grève ont perturbé le trafic aérien à Brussels Airport en 2025. Au total, “275.000 passagers ont déjà manqué un vol cette année, ce qui représente un coût de près de 175 millions d’euros pour l’économie belge“, avait de son côté indiqué l’aéroport plus tôt ce mois-ci.

“Chaque jour de grève représente une perte de 25 millions d’euros pour notre économie. Mais surtout, sur le long terme, cela nuit tout simplement à la perception face à la fiabilité de notre aéroport“, souligne Kjell Vander Elst. “Qui joue avec notre aéroport, joue avec notre prospérité. Et tandis que le gouvernement flamand s’endette à hauteur de 3 milliards d’euros pour placer un lion flamand sur le toit du terminal des départs, le gouvernement fédéral double la taxe aérienne. Cela n’a aucun sens.”

Dans le cadre de son accord budgétaire, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de relever la taxe aérienne à 10 euros par passager au départ à partir de 2027. Celle-ci était déjà passée de 2 à 5 euros l’été dernier.

La compagnie aérienne Brussels Airlines a assuré vendredi, dans un communiqué, que les sept journées de grève de 2025 ne sont pas appelées à se reproduire en 2026. “Nous demandons aux syndicats et au gouvernement de s’asseoir autour de la table pour chercher des solutions, ou de trouver des manières alternatives de protester sans paralyser l’aéroport à chaque fois. Compte tenu de l’importance économique de l’aéroport, le mise en place d’un service garanti ne devrait pas être inconcevable.”

Belga – Photo : Belga Image