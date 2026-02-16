Première visite de terrain du nouveau ministre “novice” Laurent Hublet : “La politique, ce n’est pas un rêve pour moi”

Pour sa première visite de terrain en tant que nouveau ministre de l’Emploi et de l’Economie, Laurent Hublet s’est rendu dans l’entreprise SPIE à Anderlecht, spécialisée dans les services multi-techniques et qui travaille avec plus de 300 bruxellois. L’occasion de rencontrer les travailleurs et entendre les besoins du secteur pour ce nouveau ministre, novice en politique, et qui se veut “proche du terrain”.

“La politique, ce n’est pas un rêve pour moi. Mon rêve c’est Bruxelles. Et la politique est un moyen très noble de pouvoir contribuer à la prospérité collective”, confie-t-il à notre micro. “Je le vois comme un honneur et une aventure où il va falloir faire preuve de beaucoup d’humilité et beaucoup écouter pour trouver des solutions qui marchent.”

S’il reconnaît être un “novice” en politique, il assure déjà avoir beaucoup appris depuis sa prestation de serment il y a trois jours.

Le ministre va poursuivre ses rencontres avec les différents acteurs de l’emploi bruxellois ces prochaines semaines.

