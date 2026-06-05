Le MR est responsable du sous-financement des communes bruxelloises, réplique le PTB

Dans un communiqué, le chef de file bruxellois du PTB a ainsi répliqué à la critique du président de la Régionale bruxelloise du MR David Weytsman. Selon ce dernier, “l’aveu inquiétant de la bourgmestre de Molenbeek sur les finances communales démontre que “le modèle socialo-communiste est déjà essoufflé après 18 mois”. À lire sur le même sujet : Finances de Molenbeek : “le modèle socialo-communiste est déjà essoufflé”, fustige le MR



Pour David Weytsman, cette déclaration est une conséquence immédiate du choix opéré par la bourgmestre au lendemain des élections d’octobre 2024 de rejeter le MR dans l’opposition pour former une alliance avec le PTB.

“Monsieur Weytsman”, a répliqué vendredi Giovanni Bordonaro: “1. Le PTB met de l’ordre dans cette commune comme vous ne l’avez jamais fait; 2. Après plusieurs dizaines de millions d’efforts, nous n’allons pas couper sans limites et casser le service public comme vous aimez le faire. Donc on fait le choix de la résistance et de se battre, avec les citoyens, les travailleurs, contre le sous-financement chronique de cette commune, dont votre propre parti est responsable”, a-t-il pointé.