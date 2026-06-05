Le MR est responsable du sous-financement des communes bruxelloises, réplique le PTB
Le président de la Régionale bruxelloise du PTB, Giovanni Bordonaro, a pointé vendredi la responsabilité, selon lui, du MR dans le sous-financement chronique dont souffrent Molenbeek et d’autres communes bruxelloises.
Dans un communiqué, le chef de file bruxellois du PTB a ainsi répliqué à la critique du président de la Régionale bruxelloise du MR David Weytsman. Selon ce dernier, “l’aveu inquiétant de la bourgmestre de Molenbeek sur les finances communales démontre que “le modèle socialo-communiste est déjà essoufflé après 18 mois”.
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“Monsieur Weytsman”, a répliqué vendredi Giovanni Bordonaro: “1. Le PTB met de l’ordre dans cette commune comme vous ne l’avez jamais fait; 2. Après plusieurs dizaines de millions d’efforts, nous n’allons pas couper sans limites et casser le service public comme vous aimez le faire. Donc on fait le choix de la résistance et de se battre, avec les citoyens, les travailleurs, contre le sous-financement chronique de cette commune, dont votre propre parti est responsable”, a-t-il pointé.
Selon le PTB, le précédent échevin MR des Finances à Molenbeek a laissé “déraper” les finances de la commune: en 2023 un déficit de 9 millions; en 2024; de 10,8 millions, “et cela malgré le fait qu’il a vidé les réserves financières de la commune de 12 millions d’euros en 2019 à seulement 2,8 millions en 2024”.
La précédente échevine MR de la Cohésion sociale a également laissé l’asbl MOVE avec un déficit structurel, selon lui. “C’est encore le MR, en majorité au niveau fédéral, qui sous-finance les zones de police et qui oblige Molenbeek à investir 31 millions chaque année pour compenser cela, sans parler de l’impact de l’exclusion des chômeurs”, a-t-il encore dit.
Belga