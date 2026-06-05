L’Observatoire royal de Belgique célèbre son bicentenaire avec un tas d’activités
L’Observatoire royal de Belgique a présenté, vendredi matin à Uccle, son programme à l’occasion de son bicentenaire.
Parmi les activités proposées dans les prochains mois figureront des journées portes ouvertes, des visites guidées, des séances d’astronomie de rue, des conférences et des concerts.
L’Observatoire royal de Belgique a été fondé en 1826 par Adolphe Quetelet, alors que le pays n’existait pas encore. “Ce qui n’était qu’un observatoire modeste est devenu une institution scientifique de renommée internationale : astronomie, géophysique, sismologie, météorologie spatiale et étude des autres planètes”, a présenté le directeur de l’institution scientifique, Ronald Van der Linden.
Pour célébrer ces deux siècles de recherche, le public pourra prendre part à un large éventail d’activités tout au long de l’année. Les 26 et 27 septembre se dérouleront, par exemple, les portes ouvertes du plateau d’Uccle. Il sera possible d’entrer dans les coulisses de la science en interagissant avec les scientifiques et en visitant les télescopes.
Pour les plus curieux et curieuses, des visites guidées de la coupole solaire à l’Observatoire et du site Humain, près de Rochefort (Namur), seront organisées.
Des conférences seront également animées en français et en néerlandais au palais des Académies en novembre et en décembre. Enfin, en janvier 2027, le Brussels Philharmonic se produira au Planétarium pour marquer le coup. Trente musiciens, 12 voix féminines et un chef d’orchestre interpréteront “Les Planètes” de Gustav Holst lors de quatre concerts.
Le programme complet est à retrouver sur le site dédié au bicentenaire de l’Observatoire royal de Belgique.
Belga