L’Observatoire royal de Belgique célèbre son bicentenaire avec un tas d’activités

L’Observatoire royal de Belgique a été fondé en 1826 par Adolphe Quetelet, alors que le pays n’existait pas encore. “Ce qui n’était qu’un observatoire modeste est devenu une institution scientifique de renommée internationale : astronomie, géophysique, sismologie, météorologie spatiale et étude des autres planètes”, a présenté le directeur de l’institution scientifique, Ronald Van der Linden.

Pour célébrer ces deux siècles de recherche, le public pourra prendre part à un large éventail d’activités tout au long de l’année. Les 26 et 27 septembre se dérouleront, par exemple, les portes ouvertes du plateau d’Uccle. Il sera possible d’entrer dans les coulisses de la science en interagissant avec les scientifiques et en visitant les télescopes.