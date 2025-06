Première journée “tropicale” de 2025 ce jeudi

Le mercure a atteint 30,7 degrés à Uccle ce jeudi. Il s’agit donc de la première journée “tropicale” de l’année, observe le météorologue de l’Institut royal météorologique (IRM) David Dehenauw.

Le record journalier pour un 12 juin n’est cependant pas tombé. Ce record avait été atteint le 12 juin 1919. Ce jour-là, la température était montée jusqu’à 31 degrés. Un nouveau record pourrait cependant être battu vendredi ou samedi, estime David Dehenauw.

Le 13 juin le plus chaud avait été enregistré en 2006, avec 31,3 degrés. Le record pour un 14 juin date, lui, de 1948 avec 29,7 degrés. Par ailleurs, il ne sera pas question de vague de chaleur au cours des prochains jours. Pour cela, il faut qu’il fasse au moins 25 degrés pendant cinq jours consécutifs, et que trois jours atteignent les 30 degrés. “Trois fois 30 degrés à Uccle, c’est possible, mais dimanche et lundi, nous n’attendons pas plus de 25 degrés. La canicule n’est donc pas au rendez-vous”, conclut le météorologue de l’IRM.

Belga