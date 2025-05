Premier débat tendu à Schaerbeek sur l’accord de majorité 2025-2030

L’échange a été animé, reflet des tensions qui traversent déjà l’assemblée, sept mois après les élections communales.

Une semaine après l’installation officielle du nouveau collège échevinal PS-MR/Les Engagés-Ecolo/Groen-Liste du Bourgmestre, le conseil communal de Schaerbeek s’est plongé mercredi soir dans le premier débat de législature sur l’accord de majorité 2025-2030.

Dans l’opposition, Leila Lahssaini (PTB) a dénoncé un programme “flou et austéritaire”, accusant la majorité d’opter pour des économies sur le dos des citoyens. “Par exemple, on réduit les heures gratuites de stationnement… Ce sont les Schaerbeekois qui paieront.”

À gauche de la majorité, Matthieu Degrez (PS) reconnaît que l’accord n’est “pas parfait”, mais salue un texte “porteur de marqueurs socialistes”. Il insiste sur le financement automatique du CPAS en fonction du nombre de bénéficiaires, “un choix fondamental en matière de justice sociale”. Pour les libéraux et centristes, Laure Lita (MR/Engagés) souligne l’engagement à ne pas augmenter les impôts, tandis qu’Isabelle Durant (Ecolo) met en avant la poursuite du plan climat et la priorité à la cohésion sociale. Bernard Clerfayt (LB), ancien bourgmestre, assume le temps pris pour former une majorité à quatre, y voyant “une force et une richesse de contenu”.

En marge du conseil, les syndicats du home Albert De Latour ont à nouveau manifesté contre sa fermeture. Celle-ci a été dénoncée par Elias Ammi (Team Fouad Ahidar), qui en a profité pour accuser les partis de gauche de “soutenir des politiques de droite qui pénalisent les plus fragiles”.

Enfin, Georges Verzin (1030 Ensemble) a ironisé sur un programme qui “ressemble à un catalogue des 3 Suisses, dans lequel tout le monde peut picorer sans que rien ne soit chiffré”.

Avec 35 sièges sur 47, la nouvelle majorité schaerbeekoise dispose d’un large soutien au conseil communal, une configuration inédite dans l’histoire récente de la “Cité des ânes”.

