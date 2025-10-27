Passer la navigation
Préavis de grève chez Brussels Airlines à la suite du licenciement de trois hôtesses

Avions Brussels Airlines Brussels Airport - Belga Eric Lalmand

Un préavis de grève a été déposé à la suite du licenciement de trois hôtesses de l’air, a annoncé lundi le secrétaire du BBTK/SETCa, Olivier Van Camp. L’ACV Puls/CNE participera également au mouvement. Les syndicats, qui exigent l’annulation de ces licenciements, avaient donné jusqu’à lundi midi à la direction pour réagir, mais n’ont pas obtenu gain de cause.

Les employées avaient été renvoyées après avoir refusé d’embarquer sur un vol à destination du Ghana, à la suite d’un signalement par l’équipe de nettoyage de la présence possible de nuisibles, comme des puces ou des punaises de lit. Elles avaient invoqué leur droit à refuser de voler parce qu’elles n’étaient “pas en état“. Le personnel de cabine peut toujours indiquer ne pas se sentir en état de voler et la compagnie doit le respecter. Dans ce cas spécifique, les membres de l’équipage ont toutefois “violé de manière flagrante certaines procédures, causant du tort à la compagnie et à nos passagers“, a déclaré Brussels Airlines.

Selon les syndicats, ce licenciement représente “une grave exagération” et un “précédent extrêmement dangereux“. Ils demandent dès lors une annulation de cette décision et appellent à des consultations sur l’utilisation de la procédure dite “pas en état de voler” (“not fit to fly”) que les hôtesses de l’air avaient invoquée pour refuser l’embarquement.

Samedi, une action sans conséquence pour les passagers avait déjà été organisée par les syndicats. Sans réaction de la part de la direction, ces derniers ont dès décidé de déposer un préavis de grève.

De leur côté, les trois hôtesses ont saisi la justice jeudi dernier.

Belga

27 octobre 2025 - 12h30
Modifié le 27 octobre 2025 - 13h27
 

