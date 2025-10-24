Les syndicats de Brussels Airlines organisent une réunion du personnel samedi

Les syndicats de Brussels Airlines organisent une réunion du personnel de cabine samedi matin à Brussels Airport, un “dernier avertissement” à la direction avant d’éventuelles grèves, a indiqué vendredi le syndicat BBTK/SETCa.

L’assemblée, prévue entre 8h et 10h, vise à informer le personnel sur le licenciement récent de trois hôtesses de l’air. Celles-ci avaient été renvoyées après avoir refusé d’embarquer sur un vol à destination du Ghana, à la suite d’un signalement par l’équipe de nettoyage de la présence possible de nuisibles, comme des puces ou des punaises de lit. La direction de Brussels Airlines avait pour sa part conclu à une fausse alerte.

Les syndicats exigent l’annulation de ces licenciements et avaient déjà menacé de passer à l’action. Les trois hôtesses concernées ont par ailleurs décidé de porter l’affaire en justice.

Aucun contact n’a eu lieu entre les syndicats et la direction de Brussels Airlines depuis lors, précise Olivier Van Camp, secrétaire du BBTK. Ce dernier considère la réunion de samedi matin comme un “dernier avertissement”. “Si la direction ne réagit pas, des actions musclées suivront, y compris des grèves.”

Pour l’heure, aucun préavis de grève n’a été déposé. Il pourrait cependant l’être dès lundi si la situation reste bloquée, ce qui couvrirait légalement des grèves après un délai de sept jours.

Selon le syndicat, la réunion du personnel de samedi matin n’aura aucun impact sur les vols de Brussels Airlines.

