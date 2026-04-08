Pourquoi Jeanneke Pis porte-t-elle de grosses lunettes jaune vif ce mercredi?

L’homologue féminine du Manneken Pis, Jeanneke Pis, était munie de lunettes jaune vif mercredi.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une action menée par l’ONG belge JustSee à l’occasion de la journée internationale des lunettes, célébrée chaque année le 8 avril. Avec cette action de sensibilisation, l’ONG souhaite mettre en lumière la déficience visuelle et donner plus de visibilité à ce problème encore trop souvent ignoré, a communiqué l’organisation mercredi.

À côté de Jeanneke Pis, Madame Chapeau dans la rue du Midi, le Vaartkapeon sur le square Sainctelette, le Zinneke Pis dans la rue Chartreuse et Karel Buls rue du Marché aux Herbes ont aussi porté des lunettes jaunes.

Selon JustSee, quelque 1,1 milliard de personnes ont des problèmes de vue dans le monde. L’ONG, anciennement connue sous le nom de Light for the World, craint qu’environ 700 millions de personnes n’aient pas accès à l’emploi ou à l’éducation parce qu’elles n’ont pas de lunettes ou de lentilles de contact abordables. Cette campagne marque également le début d’un nouveau départ pour l’ONG qui poursuivra désormais son action sous le nom de JustSee.

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En équipant Jeanneke Pis de lunettes jaunes mercredi, l’ONG appelle à une meilleure visibilité de ce problème sous-exposé. “Imaginez que votre enfant naisse aveugle à cause d’une maladie qui pourrait être corrigée par une simple opération, mais que cette opération n’ait jamais lieu. C’est impensable en Belgique, mais au Burundi, au Congo et en Tanzanie, c’est la réalité de centaines d’enfants chaque année“, souligne le directeur général de JustSee, Erwin Telemans.

Des infections comme la cataracte sont des causes majeures. “Et ce, malgré le fait qu’une opération des yeux d’une demi-heure seulement puisse leur redonner la vue et leur avenir. Des lunettes ou une intervention rapide peuvent faire toute la différence entre la dépendance et l’autonomie“, selon l’ONG.

Belga – Photo : Facebook – Jeanneke Pis