Jeanneke Pis déguisée en balayeuse de rue : rencontre avec le propriétaire qui accessoirise la statue

Jeanneke se situe dans l’Impasse de la Fidélité et est la petite sœur de Manneken Pis.

Depuis ce jeudi, la Jeanneke Pis est déguisé en balayeuse de rue ce jeudi. Il s’agit d’une commande de Bruxelles Propreté en vue du World Cleanup Day, qui se déroule le 20 septembre dans 211 pays du monde.

Par ce geste symbolique, la Ville de Bruxelles mettre en lumières les balayeurs et balayeuses de la ville. Depuis trois ans, Jeanneke Pis est déguisée en fonction des différentes demandes avec différents accessoires. BX1 est aussi allé à la rencontre du magasin (et propriétaire) qui s’occupe d’habiller cette statue emblématique de la ville de Bruxelles. L’occasion de découvrir une marque éthique, circulaire, créative, rebelle et engagée dans le cadre de Brussels Design September.