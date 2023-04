Pour la Journée de l’Europe, une salle de concerts de Kiev organisera un événement à l’Ancienne Belgique

La salle de concerts Atlas de Kiev organisera un événement à l’Ancienne Belgique, le 9 mai.

La date est symbolique : le 9 mai, Journée de l’Europe. Ce jour-là, l’Ancienne Belgique accueillera l’ événement “Music Saves Ukraine”, co-organisé avec la salle de concerts Atlas, située à Kiev en Ukraine. Cette soirée entend ainsi “mettre en lumière la résilience de la scène musicale ukrainienne“, face à l’invasion russe.

Au programme, on retrouve notamment des concerts et une table ronde, annonce l’AB dans un communiqué. “L’appel à l’unité et à la solidarité européenne n’a jamais retenti aussi fort depuis l’invasion russe en Ukraine“, commente ainsi l’Ancienne Belgique. Une collecte de dons sera également lancée, avec des colis alimentaires pour chaque tranche de dix euros collectés.

Parmi les artistes qui se produiront lors de ces concerts gratuits, on retrouve notamment l’artiste électro Cepasa, la formation post-punk Ragapop et le DJ The Lazy Jesus, qui “représenteront la diversité de la scène ukrainienne“, explique l’AB.

