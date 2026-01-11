Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Pommes de terre déversées sur la Grand-Place : le conducteur du tracteur sera auditionné

Le conducteur de tracteur qui avait déversé plusieurs des pommes de terre sur la Grand-Place de Bruxelles samedi sera entendu par un magistrat de service, a indiqué dimanche le parquet de Bruxelles.

L’homme avait été emmené au commissariat de police samedi après avoir commis les faits. “Il sera entendu par le magistrat de service pour qu’il puisse expliquer sa version des faits”, a déclaré la porte-parole du parquet de Bruxelles, Laura Demullier. “Il sera relâché à l’issue de son audition”, a-t-elle ajouté.

Voir aussiUn conducteur de tracteur déverse des pommes de terre sur la Grand-Place

Plusieurs infractions ont été constatées: aux codes pénal, et de la route, ainsi qu’à l’environnement; a conclu la porte-parole. Cet incident s’inscrit dans le contexte de grogne du monde agricole des derniers jours. Les agriculteurs protestent contre l’accord de libre-échange entre le Mercosur et l’Union européenne.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales