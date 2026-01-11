Pommes de terre déversées sur la Grand-Place : le conducteur du tracteur sera auditionné

Le conducteur de tracteur qui avait déversé plusieurs des pommes de terre sur la Grand-Place de Bruxelles samedi sera entendu par un magistrat de service, a indiqué dimanche le parquet de Bruxelles.

L’homme avait été emmené au commissariat de police samedi après avoir commis les faits. “Il sera entendu par le magistrat de service pour qu’il puisse expliquer sa version des faits”, a déclaré la porte-parole du parquet de Bruxelles, Laura Demullier. “Il sera relâché à l’issue de son audition”, a-t-elle ajouté.

Plusieurs infractions ont été constatées: aux codes pénal, et de la route, ainsi qu’à l’environnement; a conclu la porte-parole. Cet incident s’inscrit dans le contexte de grogne du monde agricole des derniers jours. Les agriculteurs protestent contre l’accord de libre-échange entre le Mercosur et l’Union européenne.

Belga