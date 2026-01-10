Un conducteur de tracteur déverse des pommes de terre sur la Grand-Place

Un conducteur de tracteur a déversé une importante cargaison de pommes de terre sur la Grand-Place de Bruxelles samedi, a indiqué la zone de police de Bruxelles-Capitale.

“Nos services se sont immédiatement rendus sur place afin de sécuriser la situation et de procéder aux constatations nécessaires”, a précisé la porte-parole de la zone de police, Ilse Van de Keere.

“Le conducteur a été emmené au commissariat afin d’y être entendu”, a-t-elle ajouté.

Cet incident s’inscrit dans un contexte de grogne du monde agricole ces derniers jours. Les agriculteurs protestent contre l’accord de libre-échange entre le Mercosur et l’Union européenne. La majorité de barrages d’agriculteurs, organisés dans plusieurs provinces vendredi, ont été levés samedi en fin de matinée.

