Policiers et jeunes en difficulté s’entrainent ensemble aux sports de combat : une première à Bruxelles

Une quinzaine de policiers de la communauté sportive en ligne “Leathlete” et une quinzaine de jeunes de l’ASBL “Road to Glory” ont participé lundi soir à une première rencontre sportive dans la salle Brussels Fight Sport située rue Roger Vander Weyden à Bruxelles.

“J’ai le sentiment qu’on voit surtout – et dans les médias aussi – le mauvais côté des relations entre les jeunes et les policiers, mais mon expérience sur le terrain me fait dire que tout ne va pas si mal”, a remarqué un policier de Bruxelles-Ixelles à l’initiative du projet. “À la police, il est difficile d’organiser des choses au niveau de la base, car il faut passer par la hiérarchie, mettre d’accord beaucoup de monde… On a donc choisi d’organiser une rencontre en dehors du travail, en lien avec notre communauté “Leathlete”, avec laquelle on fait déjà depuis 3 ans des entraînements entre policiers sur notre temps libre”.

Son envie de rencontrer des jeunes en difficulté par le sport a rejoint celle de l’avocat bruxellois Younes Sebbarh, qui a fondé l’ASBL Road to Glory. “Beaucoup proposent aux jeunes de milieux défavorisés des activités pour les soutenir au niveau scolaire ou pour leur faire découvrir des métiers, mais il y a aussi des jeunes qui restent à traîner en rue et je trouvais qu’il manquait d’initiatives non répressives pour ces jeunes qui font des bêtises. Ce sont des jeunes très difficiles à attirer. On a voulu aller vers eux en passant par leurs centres d’intérêt et on a pensé aux sports de combat”.

Ils espèrent maintenant pouvoir réitérer et démultiplier ces rencontres sportives entre des jeunes et des policiers, en les ouvrant à d’autres sports et à des agents d’autres zones de police.

