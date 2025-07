Plusieurs kilomètres de câbles volés sur la ligne 162 Bruxelles-Luxembourg

Plusieurs kilomètres de câbles ont été volés durant la nuit de mardi à mercredi sur la ligne 162 reliant Bruxelles et Luxembourg, a fait savoir le parquet du Luxembourg mercredi matin. Ces vols ont entraîné l’interruption du trafic sur plusieurs tronçons, précise Infrabel.

Les malfrats se sont d’abord emparés de 500 mètres de câbles à hauteur du village de Hogne, dans la commune de Somme-Leuze (province de Namur). Une demi-heure plus tard environ, un second vol s’est produit entre Grupont et Poix-Saint-Hubert, en province du Luxembourg, où les individus ont emporté trois kilomètres de câbles. Selon le parquet du Luxembourg, ces deux vols survenus vers 4h00 du matin pourraient être liés. “Mais on n’a pas encore eu d’interpellations“, a fait savoir la magistrate de garde au moment des faits.

Ces vols ont entraîné l’interruption du trafic sur différents tronçons de la ligne 162, entre Haversin et Marloie, et entre Grupont et Hatrival. “Les câbles volés servaient à l’alimentation de la signalisation ferroviaire. Il a donc fallu interrompre le trafic par mesure de sécurité“, explique-t-on chez Infrabel. Le trafic a finalement pu reprendre aux alentours de 7h00 du matin. “Nous disposons d’équipes mobilisables 24h/24, qui sont intervenues sur place avec de nouveaux câbles“, poursuit le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

Selon les chiffres communiqués par Infrabel en 2024, les vols de câbles sur le rail ont entraîné en 2023 24.849 minutes de retard, soit plus de 414 heures.

Belga – Photo : Belga