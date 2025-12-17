Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Plus d’un million de passagers attendus à Brussels Airport pendant les vacances d’hiver

Le “chassé-croisé” aura lieu le lundi 29 décembre et 72.000 passagers passeront par les terminaux de l’aéroport.

Plus d’un million de passagers sont attendus, au départ et à l’arrivée, à Brussels Airport pendant les vacances d’hiver. C’est 3% de plus que l’an dernier et un nouveau record, indique mercredi l’aéroport.

Vendredi, dernier jour d’école, sera l’une des journées les plus chargées avec 70.000 voyageurs attendus à Zaventem, dont 40.000 au départ.

Brussels Airport propose 137 destinations directes pendant l’hiver.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales