Plus d’un million de passagers attendus à Brussels Airport pendant les vacances d’hiver

Le “chassé-croisé” aura lieu le lundi 29 décembre et 72.000 passagers passeront par les terminaux de l’aéroport.

Plus d’un million de passagers sont attendus, au départ et à l’arrivée, à Brussels Airport pendant les vacances d’hiver. C’est 3% de plus que l’an dernier et un nouveau record, indique mercredi l’aéroport.

Vendredi, dernier jour d’école, sera l’une des journées les plus chargées avec 70.000 voyageurs attendus à Zaventem, dont 40.000 au départ.