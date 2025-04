Plus d’un millier d’élèves au stade Roi Baudouin pour une journée festive avec la police

L’année de parrainage de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, qui s’inscrit dans un projet initié il y a 20 ans avec des élèves de l’enseignement primaire, s’est clôturée jeudi après-midi dans une ambiance festive à Bruxelles. Les élèves ont pu profiter d’une après-midi riche en activités au stade Roi Baudouin.

“Plus de 1.600 élèves de cinquième et sixième primaire – soit 78 classes de la Ville de Bruxelles et d’Ixelles – se sont retrouvés pour une journée inoubliable au stade Roi Baudouin”, s’est réjouie la zone de police bruxelloise. Les festivités ont démarré vers 13h00. Cette année scolaire, “des centaines d’élèves de la Ville Bruxelles et d’Ixelles ont encore pu compter sur la présence régulière d’un parrain ou d’une marraine de notre zone de police dans leur classe”, explique PolBru.

Les policiers participants au projet ont ainsi fait découvrir leur “beau métier” aux élèves de cinquième et sixième année. Concrètement, les agents de police sont venus rendre visite aux élèves concernés à hauteur de “quatre à cinq fois cette année”, explique la zone de police bruxelloise. Ils se sont rendus dans leurs classes afin de leur donner des “conseils de prévention, des explications sur le métier ou encore des conseils de circulation”.

Pendant la fête de clôture organisée au stade Roi Baudouin, les jeunes ont pu participer à de nombreux parcours organisés par les différents services de la police bruxelloise (la brigade cycliste, la brigade canine, etc.) ou encore prendre part à des ateliers proposés par les partenaires qui collaborent au quotidien avec la police, tels que la Stib, la SNCB, Child Focus ou encore la police fédérale. “Notre zone de police attache beaucoup d’importance à une bonne relation avec la population et, selon nous, cela commence dès le plus jeune âge”, a conclu la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Belga