Une Asbl bruxelloise forme les enseignants au codage et au numérique

L’Asbl bruxelloise CodeNplay qui a pour objectif de former les enseignants avec un programme d’accompagnement s’est rendu à Anderlecht, dans l’école les “Tourterelles” ce mardi.

Un robot qui amuse les enfants, mais qui a une mission précise : commencer à les initier au code par bloc. Un langage simple à apprendre pour les enfants, qui les initie à ce qu’est la programmation. Ici, l’objectif est de découvrir les bases du codage et du numérique dès le primaire. Au programme : des explications simples et concrètes. Après celles-ci, place à la pratique, et l’activité semble réjouir les jeunes :“C’est utile, ça peut nous servir dans le futur, on saura comment cela fonctionne”.

Les accompagnateurs de l’Asbl CodeNplay forment les enseignants au numérique. En un an, trois professeurs de cette école à Anderlecht ont déjà suivi la formation. “On vient sur place gratuitement, on peut prêter du matériel pour au moins un an et aider à en avoir au plus long terme”, confie Maximilien Cardon, technopédagogue pour l’Asbl.

Plus de 80 écoles ont déjà participé à ce programme d’accompagnement. Si la Fédération Wallonie-Bruxelles est en retard en matière d’éducation numérique, nos voisins, en Flandre forment déjà les enseignants au codage dès le primaire.

■ Reportage de Meryem Laadissi, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée