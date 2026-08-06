Plus de la moitié des exclus du chômage ont demandé un revenu d’intégration

Plus de 53% des quelque 99.000 personnes ayant perdu leurs allocations de chômage au cours des six premiers mois de l’année ont introduit une demande de revenu d’intégration auprès de leur CPAS, rapporte jeudi L’Echo, sur la base de chiffres du SPP Intégration sociale.

Au total, 52.600 demandes ont été déposées. Un peu plus de 43.600 ont été acceptées, soit 83% du total. Près de 9.000 ont en revanche été refusées, notamment lorsque les revenus du ménage étaient jugés trop élevés.

La proportion de personnes percevant effectivement un revenu d’intégration dépasse sensiblement l’hypothèse d’un bénéficiaire sur trois avancée par le gouvernement lors de l’annonce de la limitation des allocations de chômage à une durée maximale de deux ans. À l’échelle du pays, un peu plus de 44% des personnes exclues en bénéficient désormais.

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Les écarts régionaux sont marqués. En Flandre, environ 34% des personnes concernées ont introduit une demande auprès de leur CPAS, contre 43,9% à Bruxelles et près de 49% en Wallonie.

Les premières vagues d’exclusion ont été mises en œuvre en janvier, mars et avril. Au total, environ 180.000 personnes devraient perdre leurs allocations d’ici juillet 2027.

Selon les premières données de l’Onem, qui ne portaient que sur les deux premières vagues de suspension, environ 10% des personnes concernées avaient retrouvé un emploi et 9% avaient été prises en charge par l’assurance maladie.

Belga