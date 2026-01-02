Plus de 70 arrestations judiciaires à Bruxelles lors de la nuit du Nouvel An

Le parquet de Bruxelles a annoncé vendredi faire état de 72 arrestations judiciaires survenues dans l’arrondissement de Bruxelles lors de la nuit du 31 décembre, en lien avec les célébrations du Nouvel An.

Parmi ces 72 arrestations, 60 personnes (31 majeurs et 29 mineurs ) ont été mises à disposition du parquet de Bruxelles les 1er et 2 janvier. “Ces personnes ont notamment été arrêtées pour des faits de violences à l’égard des forces de l’ordre, des incendies mais aussi, pour des infractions aux règles en matière de feux d’artifice“, a précisé le ministère public.

Pour les 31 majeurs, les suspects des faits les plus graves ont été déférés devant un juge d’instruction. Les autres suspects ont fait l’objet de citations en procédure accélérée devant le tribunal correctionnel tandis que les suspects des faits les moins graves se sont vus imposer une transaction pénale.

Concernant les 29 mineurs, la plupart d’entre eux, suspectés des faits les plus graves, ont été déférés devant un juge de la jeunesse. Celui-ci a placé un certain nombre d’entre eux en institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) tandis que d’autres ont été libérés sous conditions. Ceux qui n’ont pas été déférés devant le juge de la jeunesse ont reçu un avertissement de la part d’un magistrat du parquet en présence de leurs parents.

La nuit du 31 décembre, les services de police de la capitale sont intervenus à 684 reprises entre 18h00 et 06h00 lors de la nuit de la Saint-Sylvestre sur le territoire de la Région bruxelloise. La police a procédé à 70 arrestations administratives lors de cette même période.

Le parquet de Bruxelles a ajouté qu’il avait mis en place, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, un dispositif spécifique afin de contribuer plus efficacement à la sécurité de toutes les personnes impliquées dans les célébrations lors du Nouvel An à Bruxelles. Dans le cadre de ce dispositif, des magistrats étaient notamment présents toute la nuit sur le terrain et dans les commissariats tandis qu’une équipe renforcée était présente le 1er janvier au sein du parquet.

“Au total, ce sont pas moins de 13 magistrats, 1 candidat magistrat, 2 juristes et 7 membres du personnel administratif qui ont été mobilisés durant la nuit de la Saint-Sylvestre et le jour de l’An“, a indiqué le parquet.

Avec Belga