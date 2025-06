Plus de 6 000 participants à la 9e édition du BXL Tour

Le coup d’envoi de la 9e édition du BXL Tour, une course cycliste amateur de 40 kilomètres à travers les rues de Bruxelles, a été donné dès 9h00 par le nouveau parrain de l’événement, Johan Museeuw, au départ de la place des Palais. Quelque 6.000 personnes ont répondu présentes cette année.

Cette course urbaine ouverte aux semi-professionnels ainsi qu’aux amateurs et amatrices, traverse huit communes bruxelloises (Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem, Watermael-Boitsfort, Ixelles, Etterbeek, Schaerbeek, Laeken…) avant une arrivée en grandes pompes sous l’Atomium. Quatre catégories, établies en fonction du niveau de difficulté, étaient proposées aux aficionados de cyclisme. Ces derniers avaient le choix entre la catégorie “master” pour les cyclistes aguerris (dès 19 ans), “cyclo” pour les passionnés (dès 12 ans) ou “ride” – une balade plus accessible de 32 kilomètres. Une catégorie “paracycling” était prévue pour les personnes à mobilité réduite.

Dans la catégorie “master”, la première femme (Eleonore Hiller) a bouclé la course en 53:48, et le premier homme (Kamiel Notebaert) en 52:45. L’arrivée officielle est prévue pour 13h00, avant la remise des prix organisée dans la foulée. “Le BXL Tour incarne l’esprit du vélo à Bruxelles: une course unique qui réunit cyclistes aguerris et amateurs dans une ambiance sportive et conviviale”, a appuyé Florence Frelinx, première échevine de la Ville de Bruxelles, en charge du Sport. L’occasion de “(re)découvrir la ville autrement, en alliant dépassement de soi et plaisir du deux-roues”.

Entre 7h00 et 13h00, plusieurs axes ont dû être fermés à la circulation. C’est le cas notamment de la place des Palais, des rues Ducale et Belliard (ainsi que du tunnel Belliard), des avenues de Tervuren, Van Praet et du parc Royal. Les boulevards du Souverain, Général Jacques, Auguste Reyers, Lambermont, l’Esplanade, les sorties de l’autoroute A12 vers Bruxelles ont également été fermées temporairement à la circulation.

Belga