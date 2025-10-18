Plus aucun train ne roulera entre Bruxelles-Midi et Nivelles jusqu’au 26 octobre inclus

Le chantier de mise à quatre voies de la ligne Bruxelles-Nivelles empêche la circulation des trains jusqu’au 26 octobre.

La circulation des trains est interrompue entre les gares de Bruxelles-Midi et de Nivelles durant cette première semaine des congés d’automne. Il n’y a en effet aucun train depuis ce samedi et jusqu’au dimanche 26 octobre inclus. Cette interruption totale du trafic s’explique par la poursuite du chantier de mise à quatre voies de la ligne Bruxelles-Nivelles dans le cadre du RER et la nécessité pour les équipes de travailler en toute sécurité.

Durant cette semaine, Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, finalisera les travaux de mise à quatre voies du tronçon entre Braine-l’Alleud et Waterloo, jusqu’à la frontière avec la région flamande (un peu moins de 6 km). Le premier tronçon entre Braine-l’Alleud et Braine-Alliance (2,5 km) a déjà été mis en service en avril 2022.

Dès le lundi 27 octobre, et la reprise du trafic, les nouvelles voies seront ensuite en “rodage” jusqu’à la mise en service officielle du tronçon Braine-Alliance-frontière avec la Flandre en décembre 2025.

Au-delà des activités de voies, le gestionnaire de l’infrastructure profitera de l’arrêt des circulations pour “massifier” ses travaux. Des chantiers de quais sont ainsi prévus en gares de Waterloo, Braine-l’Alleud et Nivelles, en plus de travaux de signalisation, caténaire et de maintenance des infrastructures sur la ligne.

La SNCB, de son côté, a mis en place des alternatives de mobilité. Tous les trains sont ainsi remplacés par des bus entre Bruxelles-Midi, Linkebeek et Nivelles. Les voyageurs peuvent prendre ces bus munis de leur ticket de train.

L’entreprise ferroviaire conseille aux voyageurs de préparer leur voyage en consultant le planificateur de voyages via l’app et/ou le site de la SNCB, qui tient compte des horaires adaptés.

L’ensemble des adaptations sont également consultables sur son site internet.

Belga – Photo : Belga Image