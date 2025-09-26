“Place aux enfants” revient le 4 octobre pour faire découvrir Bruxelles aux enfants

Près d’un millier d’enfants pourront partir à la découverte de “Bruxelles et ses secrets” le 4 octobre prochain, à l’occasion de la 31e édition de la journée “Place aux enfants”, a annoncé vendredi l’organisation de l’événement.

Les enfants de 8 à 12 ans pourront visiter des institutions politiques, des espaces culturels, des entreprises ou encore des associations généralement inaccessibles dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Onze communes bruxelloises, dont Bruxelles-Ville, Anderlecht, Evere, Uccle, ou encore Woluwe-Saint-Lambert, participent cette année en proposant chacune des activités et des animations, avec le soutien de la Commission communautaire française (Cocof) et la collaboration de Brussels Museums et Bruxelles-Mobilité.

Les plus jeunes auront l’occasion de découvrir, entre autres, le Sénat, la RTBF, le CHU Brugmann, différents musées — dont celui des Instruments de musique (MIM), de l’Armée ou Train World — mais aussi le Cirque royal ou la Croix-Rouge. “Ces rencontres permettront aux enfants de comprendre comment l’engagement de ces personnes contribue à faire vivre et à renforcer les valeurs démocratiques, à travers des actions concrètes qui favorisent le vivre-ensemble !”, précisent les organisateurs de “Place aux enfants”. La participation aux activités est gratuite, mais une inscription préalable auprès de la commune de résidence est indispensable.

La journée a été créée en 1995 pour lutter contre la montée de l’extrême droite et est devenue “une pierre angulaire de l’éducation à la citoyenneté”, selon l’organisation.

Belga