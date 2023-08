“Petit Kings” : le petit frère du Kings of Comedy Club ouvrira bientôt ses portes à Saint-Gilles

À Ixelles, le Kings of Comedy Club est un lieu incontournable pour les fans d’humour. Une version plus petite va bientôt voir le jour à Saint-Gilles : le “Petit Kings”.

Le 01er septembre, un nouveau Comedy Club s’ouvrira sur la rue Moris à Saint-Gilles. Son nom ? Le “Petit Kings”.

Il s’agit d’une version “miniature” du Kings of Comedy Club situé au Cimetière d’Ixelles.

Le nouvel établissement pourra accueillir une trentaine de fans d’humour tous les soirs.

“On voulait s’implanter sur Saint-Gilles parce qu’il n’y avait pas encore beaucoup d’offres d’humour là-bas alors qu’il y a un public”, explique Fanny Ruwet, humoriste et membre de l’équipe, à nos confrères de la RTBF. Le reste de l’équipe est composé de Cédric Vantroyen, Alex Vizorek, Nikoz et Juan Rodrigues.

“C’est plus facile de jouer devant 14 personnes dans une salle de 30 que devant 14 personnes dans une salle de 65. Il y a moins la pression pour remplir. Et là les artistes pourront jouer plus souvent et donc devenir meilleurs“, continue Cédric Vantroyen, gérant du Kings, dans les colonnes de La Dernière Heure. Le concept permettra donc aux humoristes de se tester devant une salle plus petite, avant d’affronter les plus grandes salles.

Le week-end d’ouverture s’annonce riche en humour. Même si les noms des artistes ne sont pas encore indiqués, il est prévu qu’il y ait deux ou trois plateaux chaque soir ainsi qu’une présentation plus complète de la saison à venir.

Toutes les informations sur ce nouveau lieu sont disponibles sur le site du Kings.

E.V. – Photo : Google Street View