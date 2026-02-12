Perquisitions à la Commission européenne pour une enquête sur des actifs immobiliers

Des locaux de la Commission européenne ont été perquisitionnés par la police jeudi à Bruxelles dans le cadre d’une enquête du parquet européen sur de possibles irrégularités lors de la vente d’actifs immobiliers à l’État belge, a indiqué à l’AFP une source proche du dossier.

La Commission a confirmé être la cible d’investigations à propos de la vente de 23 de ses bâtiments, principalement dans le quartier européen, à l’État belge en 2024, et a dit avoir confiance dans le fait que “le processus s’est déroulé dans le respect des règles”, selon un porte-parole. Le montant de la vente a été estimé à l’époque à 900 millions d’euros. “La Commission coopérera pleinement avec l’EPPO (sigle anglais du parquet européen, ndlr) et les autorités belges compétentes (…), en fournissant toutes les informations et l’assistance nécessaires pour une enquête approfondie et indépendante”, a ajouté ce porte-parole de l’exécutif européen.

Des perquisitions ont été menées jeudi matin par la police, selon la source proche du dossier, confirmant une information du Financial Times. De son côté le parquet européen a simplement évoqué “la collecte d’indices de preuves” dans le cadre d’une enquête en cours, dans un communiqué.

Compte tenu du développement du télétravail depuis la pandémie de Covid-19, la Commission européenne avait annoncé en 2024 son intention de se séparer d’ici à 2030 d’environ 25% de sa superficie de bureaux. Un accord avait été conclu pour vendre à l’État belge 23 bâtiments destinés à accueillir logements, entreprises ou commerces, ce projet répondant aussi au souhait des autorités belges de transformer le quartier européen de Bruxelles.

Le 29 avril 2024, la Commission et l’État belge avaient annoncé conjointement “la finalisation d’un accord” en vertu duquel la Société fédérale de participations et d’investissements (SFPIM, bras financi

Belga