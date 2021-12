Paul Dujardin rejoint les Musées royaux d’Art et d’Histoire

Il aura pour mission d’alimenter la réflexion sur les orientations culturelles du projet et les partenariats à nouer avec les institutions fédérales, régionales et européennes.

Paul Dujardin a été recruté dans le cadre du projet de revalorisation du site du Cinquantenaire et de ses musées à l’horizon du bicentenaire. Durant le mois de décembre, les Musées royaux d’Art et d’Histoire (MRAH) ont finalisé la procédure de recrutement d’un “chargé de mission” qui aura la tâche d’alimenter les réflexions stratégiques.

« Les musées du Cinquantenaire sont des joyaux sous-évalués qui ont besoin d’un lifting complet. Leurs bâtiments doivent être rénovés et leur identité repensée. Une vision cohérente doit être développée quant à la place que ces institutions occupent à Bruxelles, en Belgique et en Europe. Nous saluons la vigueur, l’ouverture et la créativité de Paul Dujardin et nous réjouissons de pouvoir compter sur son expérience pour appuyer ce projet ambitieux. Ensemble, nous rendrons à ce patrimoine national son sens et sa grandeur.», souligne Bruno Verbergt, le directeur général a.i. des Musées royaux d’Art et d’Histoire.

Les Musées royaux d’Art et d’Histoire et d’Histoire, en partenariat avec les institutions présentes sur le site (Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA), Musée National de l’Automobile – Autoworld Brussels, Musée Royal de l’Armée et de l’Histoire Militaire – War Heritage Institute) ont pour objectif de finaliser les principales orientations stratégiques et opérationnelles du projet.

Il a été directeur artistique de Bozar pendant près de 20 ans

Paul Dujardin est licencié en histoire de l’art et archéologie et en sciences du management. Au cours de sa carrière, il a fondé le festival de musique contemporaine Ars Musica, a dirigé la Société philharmonique de Bruxelles et a été programmateur de l’Orchestre national de Belgique avant de devenir, en 2002, administrateur délégué et directeur artistique du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Il a cessé d’exercer à ce poste en février 2021 suite à deux motions de défiance de la part du personnel.

