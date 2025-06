Pas de trains entre Bruxelles-Luxembourg et Ottignies le week-end des 21 et 22 juin

Aucun train ne circulera entre Bruxelles-Luxembourg et Ottignies durant le week-end des 21 et 22 juin, en raison de travaux effectués dans le cadre du chantier du RER visant à mettre la ligne Bruxelles-Ottignies à quatre voies, indique mercredi le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Des travaux de finition auront en effet lieu le week-end des 21 et 22 juin dans la zone de la tranchée couverte à Boitsfort dans le cadre de ce chantier, précise Infrabel. Le gestionnaire de l’infrastructure réalisera également des travaux de voies sur le tronçon entre Bakenbos et Ottignies ainsi que des travaux sur les quais des gares de La Hulpe et Profondsart. La SNCB adapte dès lors son offre de transport et mettra en place un service de navettes de bus.

Les parcours des trains Bruxelles-Namur-Arlon/Luxembourg seront également adaptés. Les informations détaillées sont à retrouver sur l’application et le site de la SNCB, précise encore le communiqué.

Belga