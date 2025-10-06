Par souci d’économie, la commune de Forest retire des dizaines d’horodateurs

La commune de Forest réduit le nombre d’horodateurs sur son territoire. Leur entretien coûte trop cher. Résultat, celles et ceux qui se parquent doivent chercher une borne ou utiliser une application pour payer leur stationnement.

Les horodateurs rue du Charme à Forest, c’est fini. Embarqués il y a peu, ils font partie des 74 horodateurs forestois supprimés. Un choix guidé par une évaluation de parking.brussels.

“Pour enlever un horodateur, il y a plusieurs critères qui entrent en compte“, explique Pierre Vassart, porte-parole de parking.brussels. “Ici, on est dans un quartier résidentiel, très calme, une rue à sens unique, des horodateurs pas loin et un horodateur qui est en fait déficitaire par rapport à son utilisation. Et donc, c’est l’exemple typique d’horodateur que l’on peut enlever.”

Le porte-parole pointe un autre critère : les paiements qui se font de plus en plus par téléphone. À Forest par exemple, ce sont 60% des utilisateurs qui payent leur parking via une application.

Pour aider les personnes qui seraient désorientée par la disparition des 74 horodateurs, la commune prévoit de placer des panneaux informatifs.

200.000 euros d’économies annuelles

Garder 426 horodateurs au lieu des 500 actuels, permet à la commune de réaliser d’importante économie. “Nous louons les horodateurs à parking.brussels pour 2600€ par an par horodateur“, explique Flo Flamme (Groen), échevine de la Mobilité à Forest. “Donc si les horodateurs ne sont pas utilisés, ils ne sont pas rentables non plus.”

Au total la commune s’apprête à réaliser près de 200.000 euros d’économies annuelles. Et ce, sans renoncer à ses rentrées liées au stationnement pour autant puisqu’elle perçoit toujours un pourcentage sur ces payements, même via application.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Thomas Craps et Stéphanie Mira