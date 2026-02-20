Ouverture du Ratz sur fond de polémique

Il vient d’ouvrir hier soir, mais il fait déjà l’objet d’une polémique. Ratz, le nouveau food market dans le quartier Saint-Boniface à Ixelles, propose des concepts culinaires et un décor s’inspirant notamment de l’Asie. Mais sur les réseaux sociaux, des critiques émergent contre le projet. Elles dénoncent une appropriation culturelle et une “théâtralisation” de la culture asiatique.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Béatrice Broutout et Hugo Moriamé

Le food market (ou halle gourmande en français) s’étend sur près de 3.000 m² et abrite 13 restaurants, mais aussi des expositions. À la manœuvre de projet, on retrouve notamment Thierry Goor, derrière de nombreux autres concepts dans la restauration à Bruxelles.

