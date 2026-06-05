De nouvelles échauffourées dans le centre de Bruxelles, le réseau STIB perturbé

De nouvelles échauffourées ont éclaté vendredi vers midi devant la gare de Bruxelles-Central, a constaté sur place un journaliste de l’agence Belga. Plusieurs groupes de jeunes se sont rassemblés et des feux d’artifice ont été tirés.

La police a arrêté quelques personnes. De nombreux combis de police sont sur place et des militaires sont en poste devant l’entrée de la gare. Dans le centre-ville, l’ambiance est assez tendue. “Les policiers se sont mis à avancer pour faire reculer les manifestants. Les profs, eux, ont fait une chaîne humaine pour protéger les élèves“, témoigne notre journaliste sur place. “Il y a eu des jets d’eaux pour que les gens reculent.”

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De tels incidents se sont déjà produits jeudi, en marge d’une manifestation ayant rassemblés environ 3.000 personnes à Bruxelles pour protester contre la réforme de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Plusieurs personnes avaient notamment incendié des vélos et des barrières près de la gare de Bruxelles-Central. La zone de police de Bruxelles Capitale/Ixelles a procédé à l’arrestation judiciaire de 14 personnes et à l’arrestation administrative d’une personne.

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Sur décision de police, la station de métro Parc est fermée. Jusqu’à nouvel ordre, les métros 1 et 5 ne s’y arrêtent pas.

– les bus 29 sont interrompus entre De Brouckère et Madou

– les bus 38 sont interrompus entre Gare Centrale et Trône

– les bus 50 sont interrompus entre Gare Centrale et Porte de Hal

– les bus 63, 65 et 66 sont interrompus entre Gare Centrale et Madou

– les bus 71 sont interrompus entre De Brouckère et Trône

– les bus 95 sont interrompus entre Grand-Place et Trône

BX1 avec Belga