 Aller au contenu principal
BX1

De nouvelles échauffourées dans le centre de Bruxelles, le réseau STIB perturbé

De nouvelles échauffourées ont éclaté vendredi vers midi devant la gare de Bruxelles-Central, a constaté sur place un journaliste de l’agence Belga. Plusieurs groupes de jeunes se sont rassemblés et des feux d’artifice ont été tirés.

La police a arrêté quelques personnes. De nombreux combis de police sont sur place et des militaires sont en poste devant l’entrée de la gare. Dans le centre-ville, l’ambiance est assez tendue. “Les policiers se sont mis à avancer pour faire reculer les manifestants. Les profs, eux, ont fait une chaîne humaine pour protéger les élèves“, témoigne notre journaliste sur place. “Il y a eu des jets d’eaux pour que les gens reculent.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by BX1 (@bx1_actu)

De tels incidents se sont déjà produits jeudi, en marge d’une manifestation ayant rassemblés environ 3.000 personnes à Bruxelles pour protester contre la réforme de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Plusieurs personnes avaient notamment incendié des vélos et des barrières près de la gare de Bruxelles-Central. La zone de police de Bruxelles Capitale/Ixelles a procédé à l’arrestation judiciaire de 14 personnes et à l’arrestation administrative d’une personne.

►Lire aussi | Colère des enseignants : le vote sur le décret-programme attendu dans la soirée après une importante journée de mobilisation

Sur décision de police, la station de métro Parc est fermée. Jusqu’à nouvel ordre, les métros 1 et 5 ne s’y arrêtent pas.

– les bus 29 sont interrompus entre De Brouckère et Madou
– les bus 38 sont interrompus entre Gare Centrale et Trône
– les bus 50 sont interrompus entre Gare Centrale et Porte de Hal
– les bus 63, 65 et 66 sont interrompus entre Gare Centrale et Madou
– les bus 71 sont interrompus entre De Brouckère et Trône
– les bus 95 sont interrompus entre Grand-Place et Trône

BX1 avec Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales