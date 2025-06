“On les veut OUT” : la commune d’Ixelles s’attaque à la pollution visuelle publicitaire

La commune d’Ixelles entend réduire l’emprise de la publicité sur l’espace public. Jeudi soir, au conseil communal, l’échevine de l’Urbanisme et du Patrimoine, Julie de Groote (Les Engagés), a annoncé une série de mesures concrètes pour lutter contre la pollution visuelle, dans un esprit de cohérence et d’harmonie du paysage urbain.

Première action visible: le collège a décidé de refuser trois gigantesques panneaux publicitaires “emblématiques” de la SNCB, situés boulevard Général Jacques (au niveau de la gare d’Etterbeek) et rue Gray. “Ceux-là, on les veut OUT“, a déclaré l’échevine. “Ce sera un changement majeur dans le paysage ixellois et pour la Région bruxelloise.”

“Loin des effets d’annonce de la majorité précédente, c’est du très concret que nous proposons. Le paysage visuel de milliers de Bruxellois s’en trouvera transformé“, a insisté Julie de Groote. “C’est une avancée majeure pour la réduction de l’emprise de la publicité sur notre territoire.”

Outre les panneaux géants, la commune veut aussi encadrer les enseignes commerciales par un futur Règlement communal d’urbanisme zoné (RCUZ). Si son effet sera plus progressif, son impact s’annonce bien plus large puisqu’il concernera les artères commerçantes fortes. “L’objectif est de réduire la présence d’enseignes criardes, notamment sur la chaussée d’Ixelles, et d’imposer une certaine harmonie graphique. À la Ville de Bruxelles, c’est déjà le cas dans le Pentagone, car il est protégé par l’Unesco. Je veux faire la même chose à Ixelles, cela figurera dans notre déclaration de politique communale“, a précisé l’échevine.

Le budget et la déclaration de politique générale seront présentés lors du prochain conseil communal, début juillet.

Belga – Photo : Google Maps