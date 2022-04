Occupations temporaires : des initiatives soutenues pour faire face à la crise du logement

Cela fait plusieurs années que ces occupations temporaires de biens inoccupés se développent en Région bruxelloise.

Le gouvernement bruxellois et la Cocom ont récemment annoncé le déblocage d’un budget de 1,3 million d’euros pour soutenir des initiatives d’occupation temporaire à finalité sociale de bâtiments vides. Ces occupations se multiplient ces dernières années pour faire face à la crise du logement abordable, alors que la précarité s’invite dans de plus en plus de foyers de la capitale.

Ces occupations s’organisent via une agence d’occupation temporaire qui permet, via des subventions de la Cocom, d’organiser la rénovation rapide de ces biens inoccupés et de mettre en place avec d’autres associations un accompagnement social. Les loyers sont plus bas pour permettre aux personnes les plus précarisées de bénéficier d’un logement digne et sécurisé.

Nous sommes partis à la découverte de l’une de ces agences qui gère actuellement une quinzaine de bâtiments inoccupés.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Morgane Van Hoobrouck et Pierre Delmée.