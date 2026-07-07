Nuisances des avions : Free Air 4 Brussels dénonce un triplement du trafic aérien au-dessus de la capitale

Entre le 1er juillet 2025 et le 1er juillet 2026, 9.827 vols ont été enregistrés sur la route RNP-07L. “Sur la même période un an plus tôt, on comptait 3.204 vols. Dans le même temps, le nombre de vols via la route RNP 01 est tombé à 6.956, soit environ la moitié du niveau de 2023 et 2024“, indique Free Air 4 Brussels. “Au total, environ 3.500 vols supplémentaires auraient ainsi été redirigés au-dessus de la Région bruxelloise.”

Selon l’organisation, plus de 280.000 habitants sont aujourd’hui exposés à cette nouvelle route, soit huit fois plus qu’auparavant. Free Air 4 Brussels souligne également que des niveaux sonores supérieurs à 70 décibels auraient été mesurés à plusieurs endroits et que les avions survolent des cours de récréation à moins de 400 mètres d’altitude.

Le mouvement signale encore que l’introduction de la RNP-07L aurait été présentée comme une intervention technique, ce qui aurait permis de soustraire la décision politique au contrôle du Conseil d’État. La qualification de “phase d’essai” est également remise en question, car Skeyes aurait reçu dès le départ pour mission de mettre en œuvre cette route de manière définitive.

La phase de test court jusqu’en octobre. Les opposants en demandent l’arrêt immédiat : “Nous exigeons que le dossier soit réexaminé via une procédure ouverte et transparente, avec la participation des habitants concernés.”

Belga