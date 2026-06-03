Survol de Bruxelles : la “nouvelle méthode Crucke” laisse les bourgmestres sans réponses

Les communes réfléchissent désormais à une action en justice coordonnée avec la Région.

Le ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke (Les Engagés) s’est rendu ce mercredi matin à la conférence des bourgmestres bruxellois pour discuter du survol de Bruxelles. Ces derniers dénoncent depuis des mois l’utilisation plus fréquente de la piste 07L, qui survole les communes densément peuplées de Molenbeek, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe, Laeken (Bruxelles-Ville), Schaerbeek et Jette. Normalement, cette piste n’est utilisée qu’exceptionnellement, mais les conditions météorologiques de ces derniers mois, avec un vent d’est plus fort, ont augmenté sa fréquentation.

La hausse des nuisances s’expliquent aussi par une nouvelle procédure d’atterrissage pour les arrivées sur la piste 07L, qui a été remise en service l’été dernier. Avec cette nouvelle procédure, les avions s’alignent sur la piste depuis une plus grande distance, survolant ainsi Molenbeek et Koekelberg. Dans l’ancienne procédure, il y avait encore un virage à gauche juste avant l’atterrissage, au-dessus de Jette.

Selon Bruzz, les bourgmestres sont ressortis bredouille de cette rencontre. “Crucke a écouté. Puis il est reparti comme il était venu“, déplore auprès de nos confrères la bourgmestre d’Auderghem, Sophie De Vos (Défi). “Nous n’avons pas eu la moindre réponse.” Un sentiment confirmé auprès de BX1 par le bourgmestre de Schaerbeek Martin De Brabant (MR) : “Le ministre nous a parlé de la ‘nouvelle méthode Crucke’, mais sans nous en dire plus.”

Des changements à court terme ne semblent donc pas envisagés. Désormais, les bourgmestres placent plutôt leurs espoirs dans les procédures judiciaires déjà intentées. Des contacts sont aussi en cours avec la Région pour une action coordonnée.

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BX1 – Photo : Belga