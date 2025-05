Nouvelles tensions ce lundi soir à Bruxelles: plusieurs arrestations et des dégâts

Des incidents ont encore eu lieu à Bruxelles ce lundi soir, au lendemain des violences qui ont secoué la capitale en marge de la finale de la Coupe de Belgique de football.

Plusieurs appels à manifester contre le racisme et la violence de certains supporters du Club de Bruges avaient été lancés sur les réseaux sociaux. La police bruxelloise a procédé à une vingtaine d’interpellations préventives, mais des affrontements ont eu lieu au cours de la soirée.

Bruxelles a été le théâtre dimanche de débordements violents. Des hooligans brugeois ont notamment attaqué plusieurs commerces de Molenbeek-Saint-Jean et Jette et agressé des habitants. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux témoignent de scènes particulièrement brutales : vitrines brisées, mobilier urbain endommagé, et feux d’artifice lancés au milieu de la foule, provoquant un climat de forte tension.

Lundi, des appels à manifester contre le racisme et la violence à la Porte de Hal et sur la place de la Bourse ont été lancés. Tout s’est déroulé dans le calme à la Porte de Hal, mais des tensions ont éclaté ailleurs. La police a interpellé une vingtaine de mineurs aux alentours de la rue Neuve parce qu’ils avaient jeté des projectiles.

Sur la place de la Bourse, où se déroulait une manifestation hebdomadaire pro-Palestine, plusieurs dizaines de jeunes se sont mêlés aux manifestants avant de chercher la confrontation avec la police.

Les forces de l’ordre ont utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes, alors que les fauteurs de troubles commençaient à causer des dégâts et à allumer des feux, notamment sur le boulevard du Midi et Porte d’Anderlecht.