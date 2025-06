Nouvelle recrue au RSCA : le milieu de terrain Nathan Saliba rejoint les Mauves

Le Canadien Nathan Saliba (21 ans) rejoint le RSC Anderlecht. Il a signé un contrat avec les Mauve et Blanc jusqu’en 2029.

Anderlecht se renforce en vue de l’an prochain. En effet, Saliba a paraphé un nouveau contrat ce jeudi et viendra garnir l’effectif de Besnik Hasi. “”Nathan Saliba est un jeune joueur talentueux que je connais bien de mon passage au CF Montréal”, inqique Olivier Renard dans le communiqué. “C’est un milieu de terrain fort dans la récupération et doté d’une excellente qualité technique. Malgré son jeune âge, Nathan fait déjà preuve de leadership et a même porté le brassard de capitaine dans son club.”

Il s’agit d’un milieu central qui évoluait donc au CF Montréal, club canadien. Il avait fait ses débuts professionnels en MLS en 2023 et a disputé 68 rencontres sous les couleurs de Montréal, où il a également effectué toute sa formation au sein de l’académie du club.

En 2024, Saliba a été élu jeune joueur canadien de l’année. Il est également international et dispute actuellement la Gold Cup de la Concacaf. Il a déjà inscrit deux buts dans la compétition et a contribué à la qualification du Canada pour les quarts de finale, qui se joueront le dimanche 29 juin.

Rédaction