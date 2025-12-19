Nouvelle grève à la Stib ce jeudi : la CGSP a manifesté devant le siège

Ce jeudi, la CGSP a organisé une nouvelle action contre la Stib. Cette mobilisation faisait suite à celle organisée vendredi dernier et qui n’avait pas du tout plu à la direction.

Vendredi dernier, certains dépôts avaient été bloqués, tandis que le trafic avait été perturbé sur certaines lignes durant la journée. Cette fois, il y avait beaucoup de rouge devant le siège de l’entreprise. Comme lors de cette première action, ils pestent contre la fermeture des restaurants d’entreprise.

Cette décision avait été prise pour des raisons budgétaires. Les travailleurs de la Stib demandaient alors une augmentation des chèques-repas. Une requête impossible à mettre en œuvre pour la direction.

► Reportage | Grève à la Stib: fin des perturbations après les blocages de la CGSP

La porte-parole avait aussi déploré la façon de faire des syndicalistes qui étaient contraires à la culture d’entreprise à la Stib. Après cette grève la semaine dernière, certains travailleurs ont été mis en absence injustifiée. La CGSP estime que ce n’est pas justifié. C’est aussi pour cela qu’elle a protesté ce jeudi devant le siège.

D’autres actions pourraient être envisagées si aucun changement n’est constaté.

Rédaction