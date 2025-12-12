Passer la navigation
Grève à la Stib: fin des perturbations après les blocages de la CGSP

La Stib a annoncé la fin progressive des perturbations causées par une grève à l’initiative de la CGSP vendredi.

Des militants du syndicat socialiste bloquaient l’accès aux dépôts de tram et bus depuis vendredi matin, empêchant ainsi les conducteurs disponibles de sortir avec leur véhicule.

“Les blocages ont depuis été levés et le réseau reprend progressivement une fréquence normale sur l’ensemble des lignes”, a indiqué la société de transports en commun bruxelloise.

Seules quelques lignes de tram (4, 7, 9, 10, 39, 44, 51) ont circulé vendredi, avec une perturbation également étendue à quelques lignes de bus. Le métro a circulé normalement toute la journée.

La CGSP protestait contre la fermeture des restaurants d’entreprise envisagée par la direction de la Stib. Elle demande en compensation une augmentation de la valeur des chèques-repas.

Belga

