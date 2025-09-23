Nouvelle attaque au cocktail Molotov contre une maison à Berchem-Sainte-Agathe

La même habitation avait déjà été visée jeudi dernier.

Une maison de Berchem-Sainte-Agathe a été la cible d’un jet de cocktail Molotov dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de La Dernière Heure.

“Dans la nuit du 21 au 22 septembre, la police a été appelée après le lancement d’un cocktail Molotov contre la façade d’une habitation à Berchem-Sainte-Agathe”, a précisé la porte-parole du ministère public Laura Demullier. Le feu a été rapidement éteint par un habitant et aucun blessé n’a été signalé. Le laboratoire de la police fédérale s’est rendu sur place pour effectuer les premières constatations. Une enquête est en cours et, dans l’intérêt de celle-ci, le parquet n’a pas souhaité faire d’autres commentaires. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, la même maison avait déjà été visée par un engin incendiaire du même type.

Selon les premiers éléments, deux suspects auraient alors pris la fuite après les faits. Cet incident fait également l’objet d’une enquête pour incendie volontaire. Le parquet n’a pas communiqué d’éléments sur un éventuel lien entre les deux attaques, mais les enquêteurs examinent les connexions possibles. Aucune interpellation n’a pour l’instant été signalée.

Belga – Image : Caravaggio