Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un cocktail Molotov lancé sur une habitation à Berchem-Sainte-Agathe, les suspects recherchés

Des inconnus ont lancé des cocktails Molotov sur une habitation bruxelloise dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la commune de Berchem Saint-Agathe, a indiqué le parquet vendredi.

“La nuit dernière, peu avant 01h00, la police a été appelée pour un début d’incendie dans la rue Egide Winteroy, à Berchem Saint-Agathe”, a déclaré la porte-parole du parquet. “Le feu a été déclenché par deux suspects, qui ont lancé un engin pyrotechnique improvisé de type cocktail Molotov sur la façade d’une habitation.” Les deux suspects ont pris la fuite et sont recherchés, a précisé le parquet, qui a ouvert une enquête pour incendie volontaire.

Avec Belga – Image Caravaggio

Lire aussi :

Partager l'article

19 septembre 2025 - 11h38
Modifié le 19 septembre 2025 - 11h54
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales