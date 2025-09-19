Un cocktail Molotov lancé sur une habitation à Berchem-Sainte-Agathe, les suspects recherchés
Des inconnus ont lancé des cocktails Molotov sur une habitation bruxelloise dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la commune de Berchem Saint-Agathe, a indiqué le parquet vendredi.
“La nuit dernière, peu avant 01h00, la police a été appelée pour un début d’incendie dans la rue Egide Winteroy, à Berchem Saint-Agathe”, a déclaré la porte-parole du parquet. “Le feu a été déclenché par deux suspects, qui ont lancé un engin pyrotechnique improvisé de type cocktail Molotov sur la façade d’une habitation.” Les deux suspects ont pris la fuite et sont recherchés, a précisé le parquet, qui a ouvert une enquête pour incendie volontaire.
Avec Belga – Image Caravaggio