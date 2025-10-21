Nouvelle application de stationnement handyPark : “Un pansement sur un outil qui n’était pas adapté”, estime une association

Une nouvelle application à destination des personnes à mobilité réduite vient d’être lancée. HandyPark est une application de stationnement qui résout le problème de contrôles via les scan-cars pour les automobilistes disposant d’une carte PMR. Jusqu’ici, cette carte n’était pas numérisée. Voilà qui est réglé.

Première étape : s’identifier sur l’application ou le site web. Ensuite, introduire le numéro de la carte PMR et d’immatriculation. Grâce à cela, les véhicules des personnes détentrices d’une carte PMR seront couverts à chaque stationnement.

Cette application doit venir pallier un problème qui se présentait de plus en plus souvent avec la hausse des véhicules scanneurs. Ceux-ci ne sont pas toujours capables de détecter la présence d’une carte PMR. Résultat : certaines personnes en règle de stationnement étaient tout de même verbalisées. Une situation plus que problématique pour le secteur associatif.

“Si on développe un outil de contrôle, il doit être capable de contrôler l’ensemble du parc et des différents droits qui sont octroyés aux usagers. Le choix de cet outil était problématique“, pointe Pierre Genty, chargé de plaidoyer au Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (CAWAB). “L’application est donc un pansement par rapport à l’usage d’un outil qui n’était pas adapté à un droit qui est octroyé aux personnes en situation de handicap.”

Autre critique : l’adhésion à l’application dépend du bon vouloir des commune. À Bruxelles, c’est relativement bien suivi : 18 communes sur les 19, à l’exception de Saint-Josse qui fonctionne encore avec des agents constateurs. Mais dans le reste du pays, c’est moins le cas. Parking Brussels rassure néanmoins : le développement devrait suivre.

Reste à noter que ce système est payant. Les communes doivent contribuer financièrement chaque année, en fonction de l’importance de la population sur leur territoire, rendant certaines un peu plus frileuses…

Selon Parking Brussels, cette application doit aussi permettre de mieux contrôler la fraude qui pouvait être faite avec la carte papier par des personnes ne pouvant normalement pas en bénéficier.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Charles Carpreau et Pierre Delmée