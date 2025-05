Nouvel hôtel de luxe dans le quartier Nord : “On veut être avant tout porteur d’événements d’ambiance”

Le Standard Brussels, nouvel hôtel de luxe s’est installé dans une des tour WTC dans le quartier Nord.

Cet hôtel haut de gamme propose 200 chambres placées sous le signe du confort et d’un design épuré. Ici, le premier niveau est au 6e étage, allant jusqu’au 28e pour offrir une vue imprenable sur Bruxelles. Le prix moyen pour une nuit est de 220 euros. Pour ce prix là, aucun voisin, ni en dessous, ni au-dessus. Les étages s’alternent entre bureaux et chambres d’hôtel. Mais l’établissement souhaite avant tout miser sur le life style. “On veut être avant tout porteur d’événements d’ambiance, avec une programmation forte”, explique Olivier Servat, directeur général. Pour cela, The Standard Brussels peut compter sur ses trois bars et deux restaurants.

Le directeur insiste, les hôtels deviennent de plus en plus des expériences à part entière, des destinations en soi. Pour ce faire, chacun marque propose son expérience. Reste à voir quels clients ce nouvel établissement attirera sur le long terme. Pour l’instant, il s’agit uniquement d’hommes et femmes d’affaires.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Loïc Bourlard et Djôp Medou Mvondo