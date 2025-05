Nouvel agenda de réunions convenu entre le ministre de la Mobilité et les syndicats ferroviaires

Le ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke et les syndicats ferroviaires se sont revus vendredi matin. Après le rejet du préaccord conclu fin avril, ils ont convenu d’un nouvel agenda de réunions qui démarreront dès la semaine prochaine.

Le ministre a qualifié le rejet syndical “d’occasion manquée“. Il a cependant relancé les représentants du personnel ferroviaire et une nouvelle réunion a permis d’aborder les points qui fâchent toujours les syndicats.

“Nous avons écouté les préoccupations des uns et des autres dans le respect mutuel. En outre, nous avons convenu qu’il n’y aurait pas de nouvelles actions de grève pour le moment, tant que les négociations auront lieu“, a déclaré le ministre à l’issue de cette entrevue avec la CSC Transcom et la CGSP Cheminots.

Une phase de consultations de deux semaines va maintenant débuter. “Nous établissons un calendrier de consultation clair, afin de pouvoir nous asseoir à nouveau autour d’une table de manière constructive avec toutes les parties séparément“, a ajouté le ministre.

Les trois CEO d’HR Rail, de la SNCB et d’Infrabel seront ainsi rencontrés séparément avec syndicats et ministre, a précisé Pierre Lejeune, président national de la CGSP Cheminots. Ce dernier a souligné la volonté du ministre Crucke d’entendre les préoccupations des travailleurs et les raisons qui ont poussé au rejet de l’accord préliminaire.

Les syndicats souhaitent des garanties quant au futur d’HR Rail, la filiale des ressources humaines des chemins de fer, et concernant l’emploi statutaire.

Belga – Photo : Belga