Nouveaux coups de feu près du parc Bonnevie à Molenbeek-Saint-Jean

Des coups de feu ont été tirés dimanche, peu avant minuit, sur la place Voltaire à Molenbeek-Saint-Jean, rapporte le parquet de Bruxelles lundi.

Selon le ministère public, la police a été appelée pour une possible fusillade. Deux douilles ont été retrouvées sur place. Aucun blessé n’a été signalé. Le suspect a pris la fuite. C’est la deuxième fusillade à s’être déroulée ce week-end à proximité du parc Bonnevie. Samedi soir, les services de police ont été appelés pour une possible fusillade au croisement de la rue du Facteur et de la rue de l’École.

Sur place, la police a trouvé un homme blessé ainsi que des douilles. “Un blessé par balle a été pris en charge samedi vers 22h40”, avait indiqué dimanche matin Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. “L’homme, touché à la jambe, a été transporté à l’hôpital et ses jours ne sont pas en danger”, a confirmé la porte-parole du parquet Laura Demullier lundi matin. Le suspect a pris la fuite à bord d’un véhicule.

Le parquet a ouvert une enquête et a requis le laboratoire de la police fédérale judiciaire ainsi qu’un expert en balistique pour effectuer les constatations nécessaires. Le procureur du Roi du parquet de Bruxelles tiendra une conférence de presse mardi au sujet des récentes fusillades survenues dans la capitale, afin de dresser un aperçu des faits recensés et de détailler la réponse des autorités.

Belga