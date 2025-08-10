Un blessé par balle hospitalisé après des tirs à Molenbeek

Un blessé par balle a été pris en charge samedi vers 22h40 à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué dimanche matin Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

“Nos services d’urgence ont été dépêchés rue de l’École pour une blessure par balle. La victime a été stabilisée sur place et transportée à l’hôpital. Son état de santé n’est pour l’instant pas encore déterminé“, a-t-il précisé. Les circonstances exactes restent à établir.

Le 1er août, déjà rue de l’École, à proximité du commissariat, des faits similaires s’étaient déroulés. La police de la zone Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette/Berchem-Sainte-Agathe/Ganshoren) avait alors été appelée pour un homme blessé sur la voie publique: un adolescent de 17 ans, atteint aux jambes, avait reçu les premiers soins avant son transfert à l’hôpital. Les premiers éléments de l’enquête ont indiqué que des tirs auraient été effectués dans le parc Bonnevie, où des impacts de balles et des ogives ont été retrouvés, selon le ministère public.

Le procureur du Roi du parquet de Bruxelles tiendra une conférence de presse mardi 12 août au sujet des récentes fusillades survenues dans la capitale, afin de dresser un aperçu des faits recensés et de détailler la réponse des autorités.

Belga