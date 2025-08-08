Un suspect de 20 ans placé sous mandat d’arrêt après des coups de feu à Molenbeek

Le suspect interpellé après les coups de feu tirés mercredi dans la rue du Niveau, à Molenbeek-Saint-Jean, a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles. “Il s’agit d’un homme âgé de 20 ans, qui pourrait également être impliqué dans une autre fusillade survenue la veille dans la commune“, a précisé Laura Dumullier, porte-parole du parquet.

Les faits du 6 août se sont produits vers 17h00 et ont impliqué trois individus. Aucun blessé n’a été signalé, mais une habitation ainsi qu’un véhicule en stationnement ont été touchés par des tirs. Plusieurs douilles ont été retrouvées sur place. Deux trottinettes ont également été saisies à proximité.

L’un des suspects a pu être interpellé peu après les faits. Il a été privé de liberté, entendu et présenté à un juge d’instruction. Les deux autres personnes impliquées sont toujours en fuite. L’homme appréhendé pourrait aussi avoir été impliqué dans des tirs survenus mardi. Un projectile avait alors atteint un véhicule en mouvement. Les passagers, bien que indemnes, avaient été pris en charge par le service d’aide aux victimes de la police.

Le parquet a ouvert une enquête dans les deux dossiers. Un expert en balistique ainsi que le laboratoire de la police judiciaire fédérale ont été mandatés pour procéder aux constatations techniques.

“La violence armée n’a pas sa place dans notre société“, a déclaré le procureur du Roi de Bruxelles, en réaction aux incidents armés qui ont éclaté à Bruxelles ces derniers jours. Le ministère public et les services de police restent pleinement mobilisés dans la lutte contre cette criminalité, a-t-il rappelé.

Belga – Photo : Google Street View