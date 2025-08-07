Passer la navigation
Des coups de feu tirés à Molenbeek, un suspect interpellé

Aucun blessé n’a été signalé.

Une fusillade a éclaté mercredi vers 17h00 dans la rue du Niveau, à Molenbeek-Saint-Jean, impliquant trois individus, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles. “Aucun blessé n’a été signalé”, précise Laura Demullier, porte-parole du parquet.

Des douilles ont été retrouvées sur les lieux. Une habitation ainsi qu’un véhicule en stationnement ont été endommagés par les tirs. Deux trottinettes ont également été découvertes à proximité et saisies dans le cadre de l’enquête.

“L’un des suspects a pu être privé de liberté peu après les faits”, ajoute le ministère public. Il doit encore être entendu. Les deux autres individus ont pris la fuite.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête. Un expert en balistique ainsi que le laboratoire de la police fédérale judiciaire ont été désignés pour procéder aux constatations techniques. Aucune information supplémentaire ne sera communiquée à ce stade afin de préserver le bon déroulement de l’instruction.

Belga – Photo : Google Street View

07 août 2025 - 11h52
Modifié le 07 août 2025 - 12h24
 

