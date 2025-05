Nouveau rassemblement en soutien aux sans-papiers du square de l’Aviation à Anderlecht

Environ 200 personnes se sont rassemblées jeudi à 18h00 devant la maison communale d’Anderlecht, à l’occasion du conseil communal, à l’appel du collectif Zone Neutre. La mobilisation vise à attirer l’attention des autorités locales sur la situation des 73 occupants, dont 15 enfants, d’un bâtiment vide situé square de l’Aviation. Le bourgmestre annonce qu’il va rencontrer le propriétaire du bâtiment occupé.

“Solidarité avec les sans-papiers”, ont scandé les manifestants, qui ont interpellé pour la seconde fois le conseil communal. Une première action avait eu lieu le 25 avril, avec une demande claire: la mise en place d’une convention d’occupation temporaire. Cette mobilisation s’inscrit dans la continuité d’actions citoyennes organisées ces derniers mois par Zone Neutre.

37 associations bruxelloises et anderlechtoises soutiennent ce collectif aujourd’hui menacé d’expulsion. Les associations dénoncent l’instabilité chronique vécue par le collectif, expulsé à cinq reprises depuis juin 2024, ce qui empêche toute tentative de régularisation. Le bâtiment, ancien siège de la CGSLB, appartient désormais à une société privée qui souhaite y construire un hôtel. Le collectif dénonce une procédure d’expulsion “illégale et abusive”, menée de manière unilatérale, alors que l’immeuble pourrait rester inoccupé plusieurs mois, faute de permis. Le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) s’est rendu sur place pour échanger avec les manifestants.

Il a déclaré que “l’occupation ne pose aucun trouble, nous n’avons reçu aucune plainte. Elle est bien gérée, mais la localisation n’est pas idéale.” Il précise que la procédure judiciaire est à l’initiative du propriétaire, mais a demandé qu’une rencontre ait lieu rapidement avec ce dernier pour discuter des suites possibles. Les associations réclament l’arrêt de la procédure d’expulsion et la mise en place urgente d’un cadre légal et digne pour les occupants, via une convention d’occupation temporaire.

Belga/Photo Belga MATEUSZ KUKULKA