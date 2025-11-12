Passer la navigation
Nouveau marathon de la vitesse de jeudi à vendredi

La police fédérale de la route et les polices locales renforceront leurs contrôles lors d’un nouveau marathon de la vitesse de 24 heures, a annoncé mercredi la police fédérale. Dès 06h00 jeudi et jusqu’à vendredi matin, patrouilles mobiles et radars fixes seront aux aguets dans tout le pays.

De nombreuses personnes sous-estiment encore et toujours les risques d’une conduite à une vitesse excessive, qui reste l’une des causes principales d’accidents“, relèvent les forces de l’ordre. L’objectif est donc d’inciter les automobilistes à respecter les limitations, quelle que soit l’heure et la fréquentation de la route, et à modérer leur vitesse.

La campagne de sensibilisation est organisée deux fois par an. Ce marathon automnal fait donc suite à sa version printanière. En avril dernier, plus de 1,3 million de véhicules avaient été contrôlés en 24 heures, un record. Près de 4% des conducteurs étaient en excès de vitesse. Les radars mobiles, surtout, ont surpris les contrevenants (8,12%), tandis que seul 1,69% des automobilistes passés devant un radar fixe étaient en infraction.

