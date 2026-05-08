Nombre record de maladies de longue durée, dû au relèvement de l’âge de la pension

Le nombre de travailleurs et travailleuses en incapacité de travail depuis plus d’un an a atteint 576.643 l’année dernière, selon les statistiques de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) consultés par L’Echo, De Morgen et De Tijd. Cette hausse s’explique cependant par le relèvement de l’âge de la pension.

Fin 2025, la Belgique comptait 105.000 malades de longue durée de plus qu’il y a cinq ans (471.000). C’est la plus forte hausse absolue jamais observée. Ce bond cache cependant une subtilité: le relèvement, début 2025, de l’âge légal de la pension à 66 ans. Sans cette modification, la grande majorité des plus de 65 ans ne toucherait pas une indemnité de maladie, mais une pension légale. Le nombre de malades de longue durée au sein de ce groupe est ainsi passé de moins de 1.600 en 2024 à 19.298 personnes fin 2025.

Plus globalement, le nombre de malades de longue durée a progressé de 1,6% par rapport à l’année précédente, contre 3% annuellement depuis 2005. En chiffres absolus, la hausse du nombre de malades de longue durée de moins de 65 ans est même la plus faible depuis 2008.

Les 50-64 ans représentent à eux seuls environ deux tiers de l’ensemble des malades de longue durée. Mais, depuis quelques années, cette tranche progresse bien moins vite que le groupe des moins de 35 ans.

Les troubles psychiques (burn-out, dépression…) constituent la principale cause d’un arrêt de longue durée. Les femmes et les jeunes sont particulièrement vulnérables.

Belga